احتفالية فالفيردي ضمن صور ريال مدريد ضد إلتشي

فوز بنزيمة وحضور زيدان ضمن أبرز صور حفل الكرة الذهبية

احتفالات مميزة في صور فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو