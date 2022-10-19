هدف شادي الأول في أبرز صور فوز الأهلي على الإسماعيلي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 17:36

فرصة كثيرة مهدرة ضمن أبرز صور الإسماعيلي والأهلي
الأهلي الإسماعيلي
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