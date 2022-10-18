هدف قاتل في أبرز صور فوز الاتحاد على أسوان

ثلاثية حمراء ضمن أبرز صور فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

أبرز صور انتصار فيوتشر على كالون في الكونفدرالية الإفريقية

أبرز صور مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

صور من مران الأهلي الختامي قبل السفر إلى تونس