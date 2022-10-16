احتفالات مميزة في صور فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:18

احتفالات مميزة في صور فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو
برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
نرشح لكم
احتفالات مميزة في صور فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو تكريم رونالدو وحسرته في أبرز صور تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل هاتريك صلاح في أبرز صور انتصار ليفربول 7-1 على رينجرز اشتعال المجموعة الرابعة في أبطال أوروبا بفوز توتنام ومارسيليا جنون في أبرز صور تعادل برشلونة مع إنتر ميلان نابولي يكتسح أياكس برباعية في دوري أبطال أوروبا حسرة في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد مع كلوب بروج هدف بالدماء.. أبرز صور تعادل ريال مدريد مع شاختار
أخر الأخبار
رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية 3 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي – الاتحاد (0) - (0) الوحدة.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: أحب اللعب في خط الوسط.. ولكن الجناح يجعلني أسجل أكثر 25 دقيقة | الدوري الإسباني
الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي - بشكتاش (1) - (2) طرابزون سبور.. جووووول تريزيجيه 35 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي 42 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا