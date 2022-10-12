اشتعال المجموعة الرابعة في أبطال أوروبا بفوز توتنام ومارسيليا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 23:13

اشتعال المجموعة الرابعة في أبطال أوروبا بفوز توتنام ومارسيليا
دوري أبطال أوروبا توتنام مارسيليا
نرشح لكم
هاتريك صلاح في أبرز صور انتصار ليفربول 7-1 على رينجرز اشتعال المجموعة الرابعة في أبطال أوروبا بفوز توتنام ومارسيليا جنون في أبرز صور تعادل برشلونة مع إنتر ميلان نابولي يكتسح أياكس برباعية في دوري أبطال أوروبا حسرة في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد مع كلوب بروج هدف بالدماء.. أبرز صور تعادل ريال مدريد مع شاختار ركلتا جزاء في صور تعادل بنفيكا مع باريس سان جيرمان احتفالات واعتراضات في أبرز صور مباراة ميلان وتشيلسي
أخر الأخبار
مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول ملعب المصري البديل 10 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا 30 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس إنبي يكشف لـ في الجول موقف استاد بتروسبورت.. وملعب مواجهة القطبين 32 دقيقة | الكرة المصرية
تشافي: هذا الموسم يؤلم أكثر من الماضي.. لا نستحق التأهل والنتيجة ستؤثر على الكلاسيكو 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم تخفيض أسعار تذاكر المنستيري 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية 46 دقيقة | كرة سلة
الدرجة الثانية - مجلس بتروجت يدعم الفريق قبل انطلاق الموسم 46 دقيقة | الدرجة الثانية
باريلا: وجدنا أمام برشلونة ما نفتقده منذ بداية الموسم 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي