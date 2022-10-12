نابولي يكتسح أياكس برباعية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 19:50

نابولي يكتسح أياكس برباعية في دوري أبطال أوروبا
نابولي أياكس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
نابولي يكتسح أياكس برباعية في دوري أبطال أوروبا حسرة في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد مع كلوب بروج هدف بالدماء.. أبرز صور تعادل ريال مدريد مع شاختار احتفالات واعتراضات في أبرز صور مباراة ميلان وتشيلسي احتفال رونالدو في أبرز صور مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) احتفالات رائعة في صور فوز أرسنال على ليفربول احتفالات كبيرة في صور تعادل دورتموند مع بايرن ميونيخ هدف على طريقة ميسي ضمن أبرز صور فوز ميلان ويوفنتوس
أخر الأخبار
كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي 16 دقيقة | كرة سلة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات على الهلال السوداني بعد ما حدث ضد سانت جورج 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (1) (0) إنتر.. فيكتوريا بلزن (0) (4) بايرن 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: تشكيل لقاء رينجرز لا علاقة له بمباراة سيتي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأهل تاريخي.. كلوب بروج يفرض التعادل على أتليتكو مدريد 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
18 لاعبا.. صفقات طلائع الجيش في سوق انتقالات 22-23 56 دقيقة | ميركاتو
بالفوز على أياكس.. نابولي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورقم قياسي 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – رينجرز (1) - (1) ليفربول.. جوووووول فيرمينو 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي