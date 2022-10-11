هدف بالدماء.. أبرز صور تعادل ريال مدريد مع شاختار
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:24
أبرز صور من تعادل ريال مدريد مع مضيفه شاختار دونتسيك إيجابيا بهدف لمثله في وارسو في بولندا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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