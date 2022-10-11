ركلتا جزاء في صور تعادل بنفيكا مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 23:23

ركلتا جزاء في صور تعادل بنفيكا مع باريس سان جيرمان
بنفيكا باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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