احتفالات كبيرة في صور تعادل دورتموند مع بايرن ميونيخ

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 21:20

احتفالات كبيرة في صور تعادل دورتموند مع بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني الكلاسيكير
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