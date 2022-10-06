فوز بهدف واحد ضمن أبرز صور لقاء مصر والأردن الودي للسيدات

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 22:50

فوز بهدف واحد ضمن أبرز صور لقاء مصر والأردن الودي للسيدات
منتخب مصر للسيدات منتخب الأردن للسيدات
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