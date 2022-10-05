وداعية لوبتيجي بعد الهزيمة برباعية أمام بوروسيا دورتموند

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 23:12

وداعية لوبتيجي بعد الهزيمة برباعية أمام بوروسيا دورتموند
دوري أبطال أوروبا لوبيتيجي إشبيلية بوروسيا دورتموند
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