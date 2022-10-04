رائعة أرنولد وهدف صلاح في أبرز صور فوز ليفربول على رينجرز

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 23:09

أبرز صور من انتصار ليفربول على رينجرز في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.
صلاح ليفربول رينجرز دوري أبطال أوروبا
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