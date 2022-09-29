قتال كبير في أبرز صور تعادل الأهلي وطلائع الجيش وديا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 19:15

أبرز صور من تعادل الأهلي وطلائع الجيش وديا سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام.
الأهلي طلائع الجيش
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