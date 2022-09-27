قتال كبير في صور انتصار مصر على ليبيريا بثلاثية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 21:09

أبرز صور من ودية منتخب مصر ضد ليبيريا والتي فاز فيها الفراعنة في استاد الإسكندرية بثلاثية دون رد.
مصر ليبيريا
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