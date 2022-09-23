أبرز صور تعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين

أبرز صور مباراة الزمالك وإليكت سبورت في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي في التتش 14 سبتمبر بتواجد برونو سافيو للمرة الأولى

مران الزمالك الأول بعد العودة من القطر