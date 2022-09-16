صور من تدريبات منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 22:01
صور من تدريبات منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا
نرشح لكم
صور من تدريبات منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا مران منتخب مصر في برج العرب يوم الخميس 15 سبتمبر صور من مباراة مصر والمغرب بكأس العرب للناشئين أبرز صور المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا عقب إعلان قائمة منتخب مصر جلسة مع أمير مرتضى وفيريرا.. زيارة روي فيتوريا لمقر نادي الزمالك احتفلات خضراء وهدف مصري في صور تتويج السعودية بكأس العرب للشباب سطوة مصرية في أبرز صور فوز الفراعنة على الجزائر روي فيتوريا يجتمع مع اتحاد الكرة بعد الوصول لمصر