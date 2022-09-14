هالاند الطائر في أبرز صور مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:26

هالاند الطائر في أبرز صور مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند
مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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