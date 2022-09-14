احتفالا سترلينج وأوكافور في أبرز صور تعادل تشيلسي وسالزبورج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 23:07

أبرز صور تعادل تشيلسي وسالزبورج إيجابيا بهدف لمثله في ملعب ستامفورد بريدج في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.