عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور فوز بايرن على برشلونة
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 22:09
أبرز صور من انتصار بايرن ميونيخ على برشلونة بهدفين دون رد في ملعب أليانز آرينا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
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