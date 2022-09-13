عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور فوز بايرن على برشلونة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 22:09

أبرز صور من انتصار بايرن ميونيخ على برشلونة بهدفين دون رد في ملعب أليانز آرينا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا
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