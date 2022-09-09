احتفالات وأجواء رائعة في صور كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

جماهير الزمالك وعمرو دياب يشعلون إستاد لوسيل قبل مواجهة الزمالك والهلال

قتال وحماس في أبرز صور مران الزمالك الأول في قطر استعدادا للقاء الهلال