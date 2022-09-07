احتفالات صاخبة وحسرة صلاح في صور فوز نابولي على ليفربول برباعية
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:53
أبرز صور من انتصار نابولي على ليفربول بأربعة أهداف لهدف في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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