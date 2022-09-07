صور من فوز توتنام على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:32

صور من مباراة توتنام ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا
توتنام مارسيليا
نرشح لكم
احتفالات صاخبة وحسرة صلاح في صور فوز نابولي على ليفربول برباعية أتليتكو مدريد وكلوب بروج في أبرز صور المجموعة الثانية في أبطال أوروبا صور من فوز توتنام على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا رباعية أياكس أمام رينجرز في أبطال أوروبا تأهل إيطاليا وهولندا إلى كأس العالم للسيدات ثنائية هالاند تقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية احتفالات مبابي في أبرز صور لقاء سان جيرمان ويوفنتوس تعادل ميلان أمام سالزبورج
أخر الأخبار
مران الزمالك الأول في قطر – لمسة سريعة للكرة في مباراة الـ14 لاعبا استعدادا لـ الهلال دقيقة | الكرة المصرية
ريتشارلسون ينفجر.. توتنام يفوز على مارسيليا بثنائية في دوري أبطال أوروبا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليلة اختفاء كتيبة كلوب.. نابولي يدمر ليفربول برباعية 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رقم قياسي نادر لـ ليفاندوفسكي بعد "الهاتريك" الأول بقميص برشلونة 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة برشلونة.. بايرن ميونيخ يهزم إنتر بثنائية 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الهاتريك الأول.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق فيكتوريا بلزن بخماسية وصدارة من بايرن 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لينو: سياسة أرسنال جعلتني أرحل عن الفريق 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشاتشيتش لـ في الجول: الفوز على تشيلسي الأفضل في تاريخ دينامو زغرب.. وما حدث مع توخيل طبيعي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات