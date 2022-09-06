احتفالات مبابي في أبرز صور لقاء سان جيرمان ويوفنتوس

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 22:36

صور من لقاء باريس سان جيرمان ويوفنتوس في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور المجموعات.
يوفنتوس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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