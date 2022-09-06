سقوط مفاجئ.. صور خسارة تشيلسي أمام دينامو زغرب

ثنائية هالاند تقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية

احتفالات مبابي في أبرز صور لقاء سان جيرمان ويوفنتوس

إصابة بنزيمة في أبرز صور مباراة سيلتك وريال مدريد

بكاء مارسيلو في احتفالات ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

فرحة فينيسيوس وحسرة صلاح في صور فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي أبطال أوروبا