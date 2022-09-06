ثلاثية دورتموند أمام كوبنهاجن في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:44

ثلاثية دورتموند أمام كوبنهاجن في أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا دورتموند كوبنهاجن
نرشح لكم
ثلاثية دورتموند أمام كوبنهاجن في أبطال أوروبا أربعة أهداف واحتفالات قوية في أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ميلانو حمراء في أبرز صور الدربي بين ميلان وإنتر حسرة وقتال كبير في أبرز صور تعادل إيفرتون وليفربول هدف جميل في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على ليستر فرحة هستيرية في صور انتصار قاتل لليفربول على نيوكاسل انفجار هالاند من جديد في أبرز صور مانشستر سيتي ونوتنجهام (الدوري الإنجليزي) لدغة بنزيمة في أبرز صور فوز ريال مدريد على إسبانيول
أخر الأخبار
كرة يد - تتويج مصر بلقب إفريقيا للناشئين 7 دقيقة | كرة يد
مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (1) - (0) يوفنتوس.. مبابي بووووووم 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفتتح دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام دينامو زغرب بقيادة مدرب بيراميدز السابق 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري أبطال أوروبا - سيلتك (0) (0) ريال مدريد.. إشبيلية (0) (0) مانشستر سيتي 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف موقف محمود جاد من مفاوضات الزمالك 37 دقيقة | الكرة المصرية
دورتموند يفتتح مشواره في أبطال أووربا بثلاثية أمام كوبنهاجن 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حجاج.. ظهور مصري في الدوري اللبناني 41 دقيقة | المحترفون
رابطة الدوري الإسباني وجالاكسي ريسر يستعدان لتنفيذ مشروع استثنائي في مجال الإعلام الرياضي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات