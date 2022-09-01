هدف جميل في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على ليستر

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:06

صور من انتصار يونايتد على ليستر سيتي بهدف دون رد في ملعب كينج باور في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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