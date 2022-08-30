احتفاء بوليد سليمان في أبرز صور مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:40
احتفاء بوليد سليمان في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري.
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