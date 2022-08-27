أبرز صور مصر والكاميرون في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

صراعات بدنية في أبرز صور فوز مصر على تونس بتصفيات مونديال السلة

صور فوز مصر الكبير على الكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

فوز كاسح في أبزر صور فوز منتخب مصر للسلة على كينيا

فارق 33 نقطة في أبرز صور فوز منتخب مصر لكرة السلة على السنغال

أبرز صور فوز الزمالك على بترو دي لواندا (بطولة إفريقيا لكرة السلة)

أبرز صور فوز الزمالك على كوبرا سبورت في بطولة إفريقيا لكرة السلة

إثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على الاتحاد في نهائي كأس مصر للسلة