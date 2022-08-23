دخول بالقفازات واحتفال الجماهير في أبرز صور مباراة الزمالك والاتحاد

استعدادا لكأس العرب.. تدريبات منتخب مصر للناشئين قبل السفر إلى الجزائر

هدف معتاد في أبرز صور فوز الزمالك على فاركو

فوز كاسح في أبرز صور المصري والإسماعيلي

صور من مواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي في الدوري