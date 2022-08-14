إثارة متأخرة في أبرز صور فوز الأهلي على المقاصة

روي فيتوريا في زيارة لنادي بيراميدز

جلسة مع أمير مرتضى وفيريرا.. زيارة روي فيتوريا لمقر نادي الزمالك

هدفان وقفزة هاني في أبرز صور انتصار الأهلي على المصري

احتفال الملاكمة وفيريرا في المدرجات في صور انتصار الزمالك الخماسي على المقاصة