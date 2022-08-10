هدفان وقفزة هاني في أبرز صور انتصار الأهلي على المصري
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 22:27
صور من لقاء الأهلي والمصري في ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.
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