احتفال الملاكمة وفيريرا في المدرجات في صور انتصار الزمالك الخماسي على المقاصة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:22

صور من انتصار الزمالك على مصر المقاصة بخماسية دون رد في استاد القاهرة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.
الزمالك مصر للمقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
احتفال الملاكمة وفيريرا في المدرجات في صور انتصار الزمالك الخماسي على المقاصة أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي تألق غريب وطارق وظهور ميسي في أبرز صور مباراة الاتحاد السكندري والأهلي أبرز صور فوز مصر على غانا وتأهلها لكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية أبرز صور الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي ثنائية زيزو في أبرز صور فوز الزمالك على الجونة أبرز صور تعادل الأهلي أمام فاركو روي فيتوريا يجتمع مع اتحاد الكرة بعد الوصول لمصر
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة 6 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو 11 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الفتاح لـ في الجول: عينت عاشور لمباراة المحلة لتبرئته.. بيان الأهلي "عيب" واستقالتي قديمة 16 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الهبوط.. مدرب مصر للمقاصة يكشف عن مستقبله مع الفريق 33 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: تمسكت بالفرصة وسعيد بالثقة.. مباريات الدوري المتبقية مواجهات كأس 35 دقيقة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: الزمالك يريد إنهاء الدوري بأقوى شكل.. وهكذا أتعامل مع يوسف 55 دقيقة | الكرة المصرية
وليد هويدي: توقعنا الهبوط.. وهشام حافظ انتقل إلى فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري