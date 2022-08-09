احتفال الملاكمة وفيريرا في المدرجات في صور انتصار الزمالك الخماسي على المقاصة
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:22
صور من انتصار الزمالك على مصر المقاصة بخماسية دون رد في استاد القاهرة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.
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