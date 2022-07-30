احتفال صلاح وظهور الوافدين الجدد في صور فوز ليفربول على سيتي بكأس الدرع
السبت، 30 يوليه 2022 - 20:10
صور من انتصار ليفربول على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في كأس الدرع الخيرية.
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