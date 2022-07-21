مباراة منتخب مصر للشباب أمام عمان بكأس العرب
الخميس، 21 يوليه 2022 - 21:00
مباراة منتخب مصر للشباب أمام عمان بكأس العرب
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