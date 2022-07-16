ثنائية إفريقية وحضور مؤمن زكريا ضمن أبرز صور بيراميدز والأهلي

السبت، 16 يوليه 2022 - 20:50

ثنائية إفريقية وحضور مؤمن زكريا ضمن أبرز صور بيراميدز والأهلي
الأهلي بيراميدز في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
ثنائية إفريقية وحضور مؤمن زكريا ضمن أبرز صور بيراميدز والأهلي ثنائية بنشرقي في أبرز صور مباراة غزل المحلة والزمالك هدف وحيد في أبرز صور الإسماعيلي وسموحة نتيجة كبيرة ضمن أبرز صور الأهلي وفيوتشر تألق عواد وهدف عبد المجيد ضمن أبرز صور الزمالك والمقاولون العرب أول أيام عيد الأضحى - مران الأهلي استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري احتفالات فيوتشر بالفوز بلقب كأس الرابطة المصرية فوز كاسح في أبرز صور فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة
أخر الأخبار
فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة 29 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي 42 دقيقة | الكرة المصرية
باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي 45 دقيقة | كرة يد
فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري 51 دقيقة | الكرة المصرية
ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة 57 دقيقة | الكرة المصرية
فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار ساعة | الكرة المصرية
توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة