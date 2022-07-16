إثارة كبيرة في أبرز صور مباراة مصر وتونس (نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد)

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - فوز كبير في أبرز صور مصر والجزائر

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد وانتصار في أبرز صور تونس والكونغو الديموقراطية