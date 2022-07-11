افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 في مصر
الإثنين، 11 يوليه 2022 - 19:07
افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 في مصر
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