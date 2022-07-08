احتفالات فيوتشر بالفوز بلقب كأس الرابطة المصرية

فوز كاسح في أبرز صور فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة

تكريم مؤمن زكريا قبل نهائي كأس الرابطة المصرية

تعادل سلبي ضمن أبرز صور الأهلي والجونة

هدف مبكر في أبرز صور فوز الأهلي على بتروجت في مباراة سواريش الأولى