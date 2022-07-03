تتويج نعمة سعيد بذهبيتين في ألعاب البحر المتوسط

فوز كاسح في أبزر صور فوز منتخب مصر للسلة على كينيا

فارق 33 نقطة في أبرز صور فوز منتخب مصر لكرة السلة على السنغال

حضور مجدي يعقوب في أبرز صور نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش

تأهل نور الشربيني وعلي فرج في ختام ربع نهائي الجونة اسكواش

نور الطيب تواصل التألق في خامس أيام الجونة اسكواش

ظهور الصقر في أبرز صور منافسات اليوم الثاني لثُمن نهائي بطولة الجونة