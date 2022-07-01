تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 17:51

تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول
محمد صلاح ليفربول تجديد ليفربول
نرشح لكم
تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول هدف رائع في أبرز صور انتصار برشلونة على جالاتا سراي ظهور مصطفى محمد في أبرز صور برشلونة وجالاتاسراي هدف صلاح الـ150 في أبرز صور فوز ليفربول على نورويتش بثلاثية عودة صلاح لتسجيل الأهداف في أبرز صور فوز ليفربول على إنتر ميلان محمد صلاح في حفل "إيرث شوت" لتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية صور مباراة ليفربول وهيرتا برلين الودية هدف صلاح الـ 20 في أبرز صور ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مران الإسماعيلي - انتظام باهر المحمدي استعدادا لـ غزل المحلة دقيقة | الكرة المصرية
بعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول.. ما ترتيبه بين أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري 20 دقيقة | الكرة المصرية
هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريس يعقد مهمتنا 37 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام عبد الغني.. وتدريبيات تأهيلية لطارق حامد وأوباما 41 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير.. والأشياء الأفضل تستحق الانتظار ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير تكشف راتب محمد صلاح مع ليفربول بعد التجديد ساعة | المحترفون
تقرير سعودي: نونو سانتو مدربا لـ اتحاد جدة في الموسم المقبل ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا