احتفالات وقتال كبير في أبرز صور انتصار سموحة على الأهلي
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 23:38
صور من انتصار سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في استاد الإسكندرية في الجولة 23 من الدوري.
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