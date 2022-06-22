أبرز صور المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للصالات

حضور مجدي يعقوب في أبرز صور نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش

تأهل نور الشربيني وعلي فرج في ختام ربع نهائي الجونة اسكواش

نور الطيب تواصل التألق في خامس أيام الجونة اسكواش

ظهور الصقر في أبرز صور منافسات اليوم الثاني لثُمن نهائي بطولة الجونة