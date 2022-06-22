هدف قاتل وإثارة كبرى في أبرز صور انتصار الأهلي على غزل المحلة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 22:23

صور من انتصار الأهلي على غزل المحلة اليوم الأربعاء في ملعب WE السلام بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.
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