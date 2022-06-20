تدريبات استشفائية في أبرز صور مران الأهلي

شيكابالا وشريف في أبرز صور قمة الأهلي والزمالك (الدوري المصري)

تألق شوبير في أبرز صور فوز الأهلي على إيسترن كومباني

مراسم حفل نصف النهائي من كأس الرابطة المصرية 2021-2022

حضور الخطيب في أبرز صور مران الأهلي الأول بعد رحيل موسيماني