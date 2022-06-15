مراسم حفل نصف النهائي من كأس الرابطة المصرية 2021-2022
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 16:24
مراسم حفل نصف النهائي من كأس الرابطة المصرية 2021-2022
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مراسم حفل نصف النهائي من كأس الرابطة المصرية 2021-2022 حضور الخطيب في أبرز صور مران الأهلي الأول بعد رحيل موسيماني صاروخية سيد جعفر وهدف بنشرقي في أبرز صور الزمالك والداخلية في كأس مصر مران الأهلي بقيادة قمصان في غياب موسيماني هدف عبد القادر وظهور متولي وبانون في أبرز صور مباراة الأهلي مع المصري بالسلوم رسالة من جريندو واحتفال خاص من الشيخ في أول مباريات حسام حسن مع المصري مران منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهة كوريا صور من انتصار الأهلي بخماسية على الدفاع الجوي وديا