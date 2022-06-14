فوز تاريخي ضمن أبرز صور إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

بهجة سولير في أبرز صور مباراة إسبانيا والتشيك

غضب رونالدو في أبرز صور فوز البرتغال على التشيك

لويس إنريكي يدافع عن الطفل في أبرز صور فوز إسبانيا على سويسرا