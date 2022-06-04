مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة غينيا

بعثة منتخب مصر بعد العودة من السنغال

الجماهير المصرية تستعد إلى السفر للسنغال

هدف مبكر في أبرز صور فوز مصر على السنغال في تصفيات المونديال