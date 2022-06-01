أبرز صور إيطاليا والأرجنتين في مباراة "النهائي"

بكاء مارسيلو في احتفالات ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

فرحة فينيسيوس وحسرة صلاح في صور فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي أبطال أوروبا