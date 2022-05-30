احتفال ورسائل في أبرز صور تتويج الوداد بدوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي

الإثنين، 30 مايو 2022 - 21:09

أبرز صور انتصار الوداد على الأهلي بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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