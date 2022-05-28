فرحة فينيسيوس وحسرة صلاح في صور فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

أبرز صور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد والذي فاز به الفريق الملكي بهدف دون رد في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس ليتوج باللقب الـ14 في تاريخه.